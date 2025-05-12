Десять участников ОПГ "Таганские" осуждены за убийства, в том числе Деда Хасана

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал десятерых участников организованной преступной группировки "Таганские" виновными в бандитизме и убийствах, в том числе вора в законе Деда Хасана в 2013 году.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание на сроки от 22 до 25 лет заключения", - сообщили в суде.

Самое большое наказание со штрафом в 4 млн рублей получил лидер ОПГ Игорь Жирноклеев. Двенадцать лет из назначенных судом 25, он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Уголовное дело было направлено в Мосгорсуд в июне 2021 года, но на формирование коллегии ушел год. Процесс в Мосгорсуде с участием суда присяжных стартовал в мае 2022 года. В марте 2025 года присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Изначально на скамье подсудимых было 11 человек, однако лидер и активный участник Таганской преступной группировки Григорий Рабинович умер в СИЗО. Дело в отношении него в связи со смертью прекращено судом.

В зависимости от роли каждого, подсудимые причастны к девяти заказным убийствам, в их числе, пособничество в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан), похищению людей, краже, грабежу и вымогательству, а также незаконному хранению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Как сообщила в свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко, участники ОПГ более 25 лет совершали преступления в отношении граждан и принадлежащих им юридических лиц на территории Московского региона и ряда других областей.

"Преступное сообщество имело четкую иерархию и систему подчиненности, отличалось сплоченностью ее членов, распределением ролей при совершении преступлений в зависимости от криминального опыта и иных навыков. Участники были оснащены новейшей техникой. Выполняя указания Жирноклеева и Рабиновича, другие соучастники вели слежку за объектами нападений, контролировали телефонные и иные переговоры, непосредственно совершали нападения на граждан и организации", - сказала Петренко.

По ее словам, ОПГ "Таганские" представляла реальную угрозу общественной безопасности до марта 2019, когда Москве были задержаны его руководители – Жирноклеев и Рабинович.

По данным ЦОС ФСБ, в суде также удалось доказать причастность "Таганских" к убийствам директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева, юриста "Универмага Москва" Андрея Бралюка, ярославского предпринимателя Алексея Покровского и иных лиц.

Кроме того, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий ФСБ России и ГСУ СК России в ходе расследования установлены роли обвиняемых в организованном преступном сообществе. Также было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

"Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего "Таганской" схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты, 36 кг взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластита, свыше 15 тысяч патронов различного калибра", - сообщили в спецслужбе.

Помимо прочего следователями во взаимодействии с сотрудниками ФСБ выявлено имущество и активы преступного сообщества, добытые незаконным путем, в общей сумме более 342 млн рублей, на которые по ходатайству следствия судом наложен арест.

"В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела в отношении иных участников вышеуказанного преступного сообщества, в том числе находящихся в международном розыске Владимира Грекова и Михаила Чуркина", - резюмировала представитель СКР.