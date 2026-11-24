Главарь банды "Таганские" осужден пожизненно за убийства 20-летней давности

Его подельники получили до 12 лет колонии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил одного из лидеров банды "Таганские" к пожизненному лишению свободы, его сообщники осуждены на длительные сроки за серию убийств в начале 2000-х годов, сообщили в прокуратуре столицы во вторник.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении Леснякова Дмитрия, Ерёмова Андрея, Панасенко Владимира, Архипова Дениса, Конькова Анатолия и Шарыкина Александра", - говорится в сообщении.

Лесняков и Ерёмов признаны виновными по пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом). Панасенко, Архипов, Коньков, Шарыкин - по пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, совершенное организованной группой).

Одному из лидеров группировки Леснякову по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Остальные члены банды осуждены на сроки от 11 до 12 лет в колонии строгого режима, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, с 1997 по 2000 год "Панасенко создал организованную группу "Таганские" для получения незаконной прибыли от предпринимателей за криминальную защиту и покровительство". В состав группы вошли другие осужденные и неустановленные лица.

В 2000 году участники группы по решению Панасенко убили своего подельника, "инсценировав смерть от передозировки наркотиков", сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 1999 году Лесняков с соучастниками вошел в состав другой банды, "созданной для нападений на граждан и организации". После смерти ее лидеров в 2001 году банду возглавили Лесняков и Д.Завьялов. В 2003 году внутри банды возник конфликт "на почве распределения доходов". Руководители банды Завьялов и Лесняков вместе с Панасенко решили убить трех своих подельников, что и было сделано в том же году.

В мае 2025 года Мосгорсуд признал десять участников организованной преступной группировки "Таганские" виновными в бандитизме и убийствах, в том числе в убийстве вора в законе Деда Хасана в 2013 году, и назначил им от 22 до 25 лет заключения. Самое большое наказание - 25 лет заключения со штрафом в 4 млн рублей получил лидер ОПГ Игорь Жирноклеев. Изначально на скамье подсудимых было 11 человек, однако лидер и активный участник Таганской преступной группировки Григорий Рабинович умер в СИЗО.

В зависимости от роли каждого, подсудимые были признаны причастными к девяти заказным убийствам, в том числе к пособничеству в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, похищению людей, краже, грабежу и вымогательству, а также незаконному хранению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. По данным ЦОС ФСБ, в суде также удалось доказать причастность "Таганских" к убийствам директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева, юриста "Универмага Москва" Андрея Бралюка, ярославского предпринимателя Алексея Покровского и иных лиц.