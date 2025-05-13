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Глава "Роскосмоса" обозначил приоритеты в работе НПО "Техномаш"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетил Научно-производственное объединение "Техномаш", где определил приоритетные направления работы предприятия, сообщили в "Роскосмосе".

"Глава госкорпорации представил нового генерального директора предприятия Павла Полещенкова и обозначил приоритеты в работе "Техномаша". Среди них - обеспечение технологического лидерства технологической независимости ракетно-космической промышленности, а также повышение ее конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

25 февраля в госкорпорации сообщили, что новым гендиректором НПО "Техномаш" вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.

"НПО "Техномаш" - головное научно-исследовательское предприятие госкорпорации "Роскосмос" по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники. Сфера деятельности предприятия охватывает все машиностроительные технологии: от получения заготовок до сборки и функциональных испытаний высокотехнологичных изделий.

Роскосмос Техномаш Юрий Власов Дмитрий Баканов Павел Полещенков
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