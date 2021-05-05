Пермский пороховой завод передумал банкротить НПО "Техномаш" "Роскосмоса"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ФКП "Пермский пороховой завод" направило в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от заявления о признании банкротом ФГУП "Научно-производственное объединение "Техномаш" – головного предприятия "Роскосмоса" по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники.

Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Заявление еще не рассмотрено судом.

Между тем, к настоящему моменту в дело о банкротстве уже успело вступить ЗАО ПК "СтанкоПресс". Сумма его требований к "Техномашу" составляет 26,8 млн рублей, вопрос о включении долга в реестр требований кредиторов пока не рассматривался.

"Пермский пороховой завод" в январе 2021 года обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании "Техномащ" банкротом. Долг "Техномаша" в размере 222,2 млн рублей подтвержден двумя решениями Арбитражного суда Пермского края, вынесенными в 2018 году.

Из решений судов по гражданским спорам следует, что в 2016 году "Пермский пороховой завод" и НПО "Техномаш" заключили два госконтракта суммарно на 300,5 млн рублей с НДС, по которым ФГУП должно было реконструировать железнодорожные пути и обустроить освещение на производстве смесевого твердого топлива пермского предприятия. Работы должны были завершиться 1 ноября 2017 года. Завод перечислил в качестве аванса 237,3 млн рублей, фактически по одному из контрактов (реконструкция ж/д путей) работы были выполнены только на 17 млн рублей.

В 2017 году стороны подписали мировое соглашение, по которому "Техномаш" должен был завершить работы до 30 ноября того же года, но не приступил к их выполнению и не сдал ни одного этапа.

По итогам рассмотрения двух дел суд взыскал с "Техномаша" в пользу "Пермского порохового завода" более 222,2 млн рублей основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на проведение экспертиз и уплату госпошлины.

Как сообщалось, в 2019 году "Роскосмос" стал инициатором возбуждения нескольких уголовных дел. В частности, по итогам комплексной аудиторской проверки ФГУП "НПО "Техномаш", проведенной комиссией госкорпорации, было возбуждено уголовное дело по признакам хищений денежных средств при реконструкции на "Пермском пороховом заводе".

НПО "Техномаш" участвует в реализации нескольких государственных программ, в том числе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", федеральной космической программе на 2016-2025 годы, ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Диапазон работ охватывает все машиностроительные технологии: от получения заготовок до сборки и функциональных испытаний изделий. Также предприятие осуществляет разработку и создание оборудования для ракетно-космической промышленности. До 2018 года "Техномаш" был прибыльным, однако 2018 год завершил с чистым убытком в размере 238,9 млн рублей.

Пермский пороховой завод – одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию.