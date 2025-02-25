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"Роскосмос" покинули два замгендиректора

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Статс-секретарь - заместитель гендиректора "Роскосмоса" Ольга Вилкова и замглавы госкорпорации по развитию промышленности Арсений Брыкин покинули свои посты, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

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Также произошла смена руководства на предприятиях отрасли.

"Ушел в отставку гендиректор "Главкосмоса" Илья Тарасенко. На его позицию назначена первый заместитель Наталья Локтева. С ней заключен срочный договор, действующий до даты назначения генерального директора в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что новым гендиректором НПО "Техномаш" вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.

"Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома Восточный вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров", - сообщили в госкорпорации.

14 февраля в "Роскосмосе" сообщали, что госкорпорацию покинули первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов и замгендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

Восточный Главкосмос Роскосмос НПО "Техномаш"
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