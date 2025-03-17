Власти Кузбасса заявили об отставании РЖД на 2% по вывозу угля на экспорт на восток

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" по итогам января-февраля 2025 года отстает на 2% от зафиксированных в соглашении с Кузбассом объёмов вывоза угля на экспорт в восточном направлении, сообщил губернатор региона Илья Середюк журналистам в понедельник.

"Соглашение с "Российскими железными дорогами" охватывает только (объёмы угля, которые поставляются на экспорт - ИФ) в восточном направлении. И на сегодняшний день есть небольшое отставание, в размере 2% за январь-февраль. Мы считаем, что в марте РЖД имеют возможность наверстать этот недостаток", - сказал Середюк, не уточнив, сколько конкретно угля было отправлено в восточном направлении за два месяца.

В свою очередь, министр энергетики РФ Сергей Цивилёв подчеркнул, что итоги выполнения соглашения будут подводиться поквартально. "Пока мы видим, что "Российские железные дороги" по итогам первого квартала должны справиться со своей задачей", - отметил он.

Как сообщалось, в январе 2025 года ОАО "РЖД" и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в 2025 году на экспорт из региона в восточном направлении 54,1 млн тонн угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году.

Со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса сообщалось также, что в восточном направлении за январь 2025 года было отгружено 4,7 млн тонн угля, что на 2,2% выше аналогичного периода 2024 года. Данные за февраль пока не раскрывались.

Цивилёв напомнил также, что в 2024 году семь регионов имели соглашение с РЖД по вывозу угля в восточном направлении, в то время как в 2025 году такое соглашение было подписано только с Кузбассом.

се км

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