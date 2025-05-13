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Госдума постановила приглашать статс-секретарей на отчет Счетной палаты

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла постановление о приглашении на заслушивание ежегодного отчета Счетной палаты статс-секретарей - заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Председатель палаты Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что такой формат позволит статс-секретарям понимать, как Счетная палата анализирует и оценивает деятельность министерств и правительства в целом. По его словам, в числе основных задач Госдумы - "повышение качества принимаемых законов, и здесь большую роль играет взаимодействие со статс-секретарями, ответственными за организацию законопроектной работы в министерствах".

"Правительство - наш ключевой партнер в законотворчестве. Ежегодно порядка 50% законов, принятых Госдумой, инициированы правительством", - отметил он.

Проект постановления № 888427-8 был внесен в Госдуму 10 апреля. Оно вносит в часть первую статьи 164-14 Регламента Госдумы положение о том, что на заслушивание ежегодного отчета Счетной палаты приглашаются статс-секретари - заместители руководителей федеральных ведомств. При этом предусматривается сохранение действующей нормы регламента Госдумы о том, что процедура рассмотрения ежегодного отчета Счетной палаты, включающая состав приглашенных должностных лиц, устанавливается Советом Думы по предложению комитета Госдумы по контролю.

Вячеслав Володин Госдума Счетная палата Правительство
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