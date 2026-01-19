Поиск

Госдума заслушает отчет правительства о работе в 2025 году в конце февраля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Отчет правительства за 2025 год состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на спикера палаты Вячеслава Володина.

Володин на заседании Совета Думы сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным предстоящий отчет правительства. Отчет состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже, добавил Володин.

Встречи главы правительства с думскими фракциями начнутся со следующе недели.

"В этом году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию", - добавил Володин..

"По сложившейся практике в рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и вице-премьерами", - напомнили в пресс-службе Думы.

