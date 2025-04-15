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Володин объяснил предложение приглашать статс-секретарей на отчет Счетной палаты в Думе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о целесообразности приглашать статс-секретарей министерств правительства на отчет Счетной палаты.

"Правильно приглашать статс-секретарей на ежегодный отчет Счетной палаты в Госдуме", - сказал он журналистам.

По его мнению, это позволит статс-секретарям понимать, как Счетная палата анализирует и оценивает деятельность министерств и правительства в целом.

Володин отметил, что в числе основных задач Госдумы - "повышение качества принимаемых законов, и здесь большую роль играет взаимодействие со статс-секретарями, ответственными за организацию законопроектной работы в министерствах".

"Правительство - наш ключевой партнер в законотворчестве. Ежегодно порядка 50 процентов законопроектов, вносимых в Госдуму, инициируется правительством", - добавил он.

Володин напомнил, что в Госдуме ежегодно проходит встреча со статс-секретарями.

"Договорились проводить такое совещание перед отчетом правительства в Госдуме", - сообщил он.

10 апреля в Госдуму был внесен проект постановления № 888427-8, который предлагает в части первой статьи 164-14 Регламента Госдумы предусмотреть, что на заслушивание ежегодного отчета Счетной палаты приглашаются статс-секретари - заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти.

При этом предусматривается сохранение действующей нормы Регламента Госдумы о том, что процедура рассмотрения ежегодного отчета Счетной палаты, включающая состав приглашенных должностных лиц, устанавливается Советом Думы по предложению комитета Госдумы по контролю.

Вячеслав Володин Счетная палата Правительство Госдума
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