В Смоленской области могут наладить совместный с МАЗом выпуск автобусов для аэропортов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Смоленской области рассматривают возможность строительства в регионе совместного с Минским автозаводом (МАЗ) предприятия по производству низкопольных автобусов для аэропортов, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что проект требует значительных инвестиций и сейчас обсуждается на уровне министерств промышленности и торговли России и Белоруссии.

"Скажу, что нами уже проработан вопрос локализации производства, потенциальной сертификации и включения этого вида транспортных средств в реестр Минпромторга России", - сказал губернатор.

Анохин также отметил, что в Смоленской области будет построен крупный сервисный центр МАЗа, ориентированный на обслуживание техники белорусского производителя по всей Центральной России.

"Центр станет логистическим хабом, объединит в себе техническое обслуживание и предпродажную подготовку. Под этот проект уже выделена площадка, и в скором времени начнутся строительные работы", - добавил глава региона.

В сентябре 2024 года Минский автомобильный завод и правительство Смоленской области подписали соглашение о строительстве центра по производству и обслуживанию спецтехники МАЗа.

ОАО "Минский автомобильный завод" (управляющая компания холдинга "Белавтомаз") специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.