Губернатор Василий Анохин: Смоленская область зафиксировала рекордный приток частных инвестиций

Глава Смоленской области рассказал о ситуации в регионе и о планах его развития

Губернатор Василий Анохин: Смоленская область зафиксировала рекордный приток частных инвестиций Фото: Пресс-служба

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Смоленская область демонстрирует уверенный рост в ключевых секторах экономики. Фиксируется подъем промышленного производства выше среднероссийского и рекордный приток инвестиций. Укрепляются связи с соседней Беларусью, наращивается экспортный потенциал, создаются благоприятные условия для молодежи. О современной ситуации и дальнейших планах развития Смоленщины в интервью "Интерфаксу" рассказал губернатор Василий Анохин.

- Василий Николаевич, насколько устойчиво чувствует себя экономика Смоленской области по итогам 2024 года и первого квартала 2025 года? Какие отрасли экономики в этот период стали драйверами для региона?

- Наш бизнес активно перестраивается, демонстрирует успехи в поиске новых партнеров и налаживании связей. Эта работа дает результат. В последние два года промышленное производство выросло почти на 15%, вверх идет индекс физического объема инвестиций и доходов населения.

Драйвером промышленного производства остается обрабатывающая промышленность. В 2024 году индекс этого сектора продемонстрировал рост на 4,4%. Положительная динамика сохранилась и в начале 2025 года - в первом квартале + 2,1%. И ожидаем дальнейший рост, несмотря на удорожание финансирования и высокую ключевую ставку. В этой связи отмечу работу областного Фонда развития предпринимательства. Благодаря наращиванию капитализации до 1 млрд рублей, Фонд предоставляет льготные займы под 3, 5 и 8% годовых.

Растет пищевая промышленность. По итогам первого квартала этого года у нас производство продуктов питания увеличилось в 1,4 раза. Успехи демонстрируют химическое производство, деревообработка, производство машин и оборудования, полиграфическая деятельность.

Показатели обеспечивают предприятия "Смол Маш" и "Комплексные Дорожные Машины", известные своими разработками в области коммунальной техники. Важным событием стало вхождение Рославльского автоагрегатного завода в структуру ФГУП "НАМИ", что позволит наладить выпуск современных тормозных систем ABS и EBS для грузового транспорта, способствуя импортозамещению в этой сфере. Кроме того, в индустриальном парке ведется строительство нового завода холдингом "Коблик Групп", который будет специализироваться на производстве сельскохозяйственной техники.

Смоленская область зафиксировала рекордный приток частных инвестиций в прошлом году. Впервые за всю историю региона этот показатель превысил 100 млрд рублей, достигнув отметки в 108,5 млрд. Увеличение за год составило 7,6%. Эти средства поступают напрямую в бизнес, минуя бюджетные и государственные каналы, а также естественные монополии. Они становятся важным драйвером развития.

Инвестиционный проект госкорпорации "Росатом" стоимостью более 720 млрд рублей по возведению атомной станции замещения дал подъем строительной отрасли. Регион входит в двадцатку лидеров по темпам роста строительства в стране. В 2024 году рост в этой сфере составил впечатляющие 26,6%. А в первые два месяца 2025 года зафиксирован взрывной рост на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Можно ли выделить какие-то крупные проекты?

- Первое - мы начали строительство крупного производственно-логистического комплекса. Старт стал возможен после нескольких встреч и обсуждений с руководством Wildberries и Russ. Объект станет важным узлом для обслуживания нескольких регионов. Первая фаза строительства предполагает возведение около 90 тыс. кв. метров площадей, вторая – еще примерно 80 тыс. кв. метров производственно-логистических помещений. Помимо этого, будут построены административные здания. Общая площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. метров.

Все это даст нам более 5 тыс. рабочих мест, что фактически равносильно появлению нового района. В связи с этим, мы планируем строительство отдельной дороги с выездом на Минское шоссе, а также жилья. В перспективе, рядом с комплексом будет создан технопарк для малых предприятий, что превратит эту территорию в значимый центр экономического роста.

Еще один масштабный проект — это строительство Вяземского элеватора с объемом инвестиций около 7 млрд рублей.

Плодотворно сотрудничаем с "РЖД". Есть перспективные проекты в понимании того, что Смоленская область – стратегический регион на западе России. По железной дороге идет вывоз продукции в порты Мурманска, Санкт-Петербурга и юга России, откуда она отправляется на экспорт.

- Насколько успешно идет сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и Беларуси?

- По итогам работы за 2024 год 67% структуры нашего товарооборота – торговля с Республикой Беларусь. Для меня это отрадная статистика. Общий объем торговли с Беларусью достиг 295 млрд рублей, что позволило нам занять третье место в стране по этому показателю, уступая только Москве и Московской области. В этом году мы ставим перед собой амбициозную цель – преодолеть отметку в 300 млрд рублей. Это станет историческим рекордом, имеющим важное значение для региона, поскольку все эти средства остаются и работают здесь.

На сегодняшний день у нас действует около 5 тыс. совместных организаций.

- На одной из встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко вы обсуждали расширение сотрудничества в области машиностроения, в частности, проекты с Минским автозаводом. Если ли результаты?

- Да, конечно. Во-первых, в Смоленской области будет построен крупный сервисный центр МАЗ, ориентированный на обслуживание техники белорусского производителя по всей Центральной России. Центр станет логистическим хабом. объединит в себе техническое обслуживание и предпродажную подготовку. Под этот проект уже выделена площадка, и в скором времени начнутся строительные работы.

Во-вторых, рассматривается возможность строительства завода по производству низкопольных автобусов для аэропортов. Проект требует значительных инвестиций. Сейчас он обсуждается на уровне министерств промышленности и торговли двух стран. Скажу, что нами уже проработан вопрос локализации производства, потенциальной сертификации и включения этого вида транспортных средств в реестр Минпромторга России.

- В каких еще отраслях есть хорошие перспективы для наращивания сотрудничества с белорусскими соседями?

- Есть у нас перспективный проект в области сельского хозяйства. Как известно, Смоленская область – лидер в нашей стране по посевным площадям и валовому сбору льноволокна. Беларусь поставляет для наших предприятий высококачественные семена. Сейчас достигнута договоренность о создании совместного селекционно-семеноводческого центра. Ожидается, что все организационные вопросы будут решены в текущем году, и центр, в котором примут участие Смоленская сельхозакадемия, Оршанский льнокомбинат и другие организации, начнет свою работу в нашем регионе. Кроме того, планируется заложить опытные поля льна. Эта инициатива будет реализована совместно с партнерами из Витебской области.

Сотрудничаем и в туризме. Например, договорились о создании общего трансграничного маршрута со всей инфраструктурой. Есть планы по строительству в нашей области двух гостиниц высокого класса, расширения работы с сетью "3А Отели", которая уже открыла в Смоленске трехзвездочный отель.

- Василий Николаевич, вы упомянули льняное производство. Это своего рода визитная карточка вашего региона. Какие перспективы у отрасли сейчас, способна ли она стать ведущей в экономике области?

- У нас три крупные компании занимаются льном. ООО "Русский Лён" – крупнейшее предприятие, которое производит в год 1,1 тыс. тонн длинного волокна, 4 тыс. тонн котонина и 2,5 тыс. тонн костробрикетов. ООО "Товарищество Льняная Мануфактура" и ООО "Товарищество Ильнец". Вкладываются и в оборудование, и в строительство новых перерабатывающих мощностей.

Рентабельность у предприятий хорошая. Минимум 15%. Но есть куда расти. При определенных условиях можно получать и 30%. Культура очень сложная, ей нужен специальный подход. Учимся у коллег-белорусов. Они внедрили систему мены полей. Когда предприниматель один год сеет у себя лен, на другой год использует под лен поле соседа, а тот сеет на его площадях другую культуру. То есть обмен такой идет. Схема отлично себя зарекомендовала, нам тоже нужно такую у себя выстроить.

Кроме того, в льне есть своя специфика и по технике. Это различные уборочные машины, оборачиватели, сушилки, теребилки. И это все подходит только для этой культуры. То есть, если выращивать еще и зерно или что-то иное, то нужен второй комплект сельхозтехники. Это большая нагрузка для предприятия и удорожание.

Поэтому, к примеру, наш областной фонд поддержки предпринимательства предоставляет займы предприятиям сельского хозяйства по выращиванию льна-долгунца под 1%, а также на приобретение сельскохозяйственной техники под её залог до 5%. Кроме того, правительство Смоленской области субсидирует до 70% от стоимости приобретения специализированной техники и оборудования для возделывания и первичной переработки льна-долгунца.

Конечно, до флагмана льняная отрасль у нас пока не дотягивает. Чтобы так было, нам нужно засеивать льном более 100 тыс. га. А сейчас у нас в разы меньше – около 6,5 тыс. га. И все равно мы лидеры в стране. При этом планы по развитию отрасли есть. В этом году, полагаю, достигнем 7 тыс. га. В следующие 2-3 года поднимем планку до 10 тыс. га.

- Шесть смоленских предприятий поручили сертификат "Сделано в России". Как оцениваете экспортный потенциал этих компаний? В целом как обстоят дела с поддержкой экспорта в регионе?

- На текущий момент уже 14 смоленских предприятий получили сертификат "Сделано в России". Важным шагом в этом направлении стало подписание в рамках первого международного экспортного форума соглашения с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной о коллаборации брендов "Сделано в России" и "Сделано в Смоленске". Что касается вашего вопроса о потенциале, то продвижение своих товаров за рубежом под национальным зонтичным брендом "Сделано в России" всегда приводит к значительному увеличению экспортных продаж и расширению географии поставок.

За 2024 год объем поддержанного Центром экспорта составил практически $108 млн. За год сотрудники РЭЦ оказали консультационные услуги более чем 1,2 тыс. компаниям, которые поставили свою продукцию в 52 страны.

Кроме того, сейчас мы вышли с инициативой о создании у нас Центра внешнеэкономической деятельности (Центра ВЭД). Основная его задача - оказание поддержки предпринимателям обеих стран. Белорусские компании смогут расширить географию поставок своей продукции в российские регионы, а российские производители получат содействие в продвижении товаров на белорусском рынке.

Особенностью Центра станет участие представителей органов власти как Беларуси, так и России, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и учитывать специфику рынков и договорных отношений в обеих странах.

- Одной из важнейших задач для Смоленской области является улучшение демографической ситуации. Какие программы работают в регионе? Есть ли положительные результаты от принимаемых мер поддержки семей с детьми?

- Обеспечение устойчивого будущего – задача, стоящая перед многими территориями, и наш регион не исключение. В центре внимания – создание благоприятных условий для молодежи и семей. Это не просто вопрос статистики, а вопрос выживания и процветания. Без притока молодых специалистов, без роста числа семей, экономический рост, который мы планируем, окажется под угрозой. Мы осознаем отток молодежи, произошедший за предыдущие 5-7 лет, и понимаем необходимость серьезных действий.

У нас работает две программы: областная государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области", а также "Региональная программа по повышению рождаемости в Смоленской области на 2024 – 2027 годы".

Семьи с детьми могут воспользоваться широким спектром помощи – 43 различными мерами, предусмотренными как федеральными, так и областными законами. Значительная часть этой поддержки, а именно 18 мер, предоставляется в форме государственных пособий и социальных выплат.

- Для многодетных семей есть отдельные меры поддержки?

- К ним – особое внимание. Как, впрочем, к семьям молодых людей и студенческим семьям. Для них предусмотрены единовременная выплата при рождении ребенка в размере 100 тыс. рублей; ежемесячные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста; компенсация до 50% затрат на частные детские сады в случае отсутствия мест в муниципальных; студенческие семьи в сельской мы обеспечиваем жильем и гарантированным трудоустройство для обучающихся по целевым программам.

Вводим новые инициативы. С 2025 года в регионе при рождении ребенка родители получают набор предметов первой необходимости для новорожденного. Увеличили выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей (плюс 550 тыс. рублей) семьям, в которых после 1 января родился третий или последующий ребенок.

Кроме того, мы создаем службы в женских консультациях по подготовке семей к рождению детей, патронаж в решении жизненных ситуаций. Мы организовали бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включающего не предусмотренные системой ОМС обследования. Также открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных для нуждающихся семей.

Мы уделяем особое внимание поддержке многодетных семей, которых в нашем регионе уже порядка 8,5 тысяч. Четверть из них воспитывают четырех и более детей. Только в 2024 году у нас добавилось порядка 300 многодетных семей.

Для нас важна каждая семья и каждый ребенок, поэтому мы разработали комплекс мер, направленных на улучшение качества их жизни. Например, семьям, проживающим в частных домах, предоставляется субсидия до 140 тыс. рублей на догазификацию, покрывающую расходы на внутридомовое оборудование.

Понимая, что обеспечение земельными участками требует времени и значительных финансовых вложений в инфраструктуру, мы предложили альтернативу – денежную компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Эта мера пользуется большим спросом и позволяет семьям быстрее решить жилищный вопрос.

Кроме того, многодетные семьи получают компенсацию в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг, а дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Мы также расширили программу обязательного медицинского страхования (ОМС) для многодетных семей, обеспечив бесплатное предоставление лекарств детям до 6 лет.

И, конечно, мы заботимся о том, чтобы дети из многодетных семей были обеспечены всем необходимым для учебы и занятий спортом, поэтому к 1 сентября им предоставляется спортивная и школьная форма.

Это основные меры поддержки, которые мы внедрили. Будем внимательно следить за их реализацией и при необходимости вносить коррективы, чтобы обеспечить максимальную эффективность и пользу для многодетных семей нашего региона.

Также Смоленская область успешно присоединилась к пилотному проекту по внедрению цифрового удостоверения многодетных семей. Это важный шаг в направлении повышения удобства получения социальных услуг и поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. На 24 апреля уже выдано более 8 тыс. удостоверения нового образца.

Наша цель – чтобы молодые специалисты оставались в регионе, создавали семьи и развивались здесь.

- А как себя чувствует столица региона – Смоленск?

- Тенденции развития города также устойчивы. Это очень заметно по оживлению в экономике Смоленска. Инвесторы проявляют интерес к городским объектам: практически все долгострои и недострои выкуплены. Застройщики активно приобретают оставшиеся площадки, что свидетельствует об их уверенности в перспективах развития города.

Наш малый бизнес демонстрирует значительный рост. Доходы предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, увеличились более чем на 20% в первом квартале. Это говорит об активности и адаптивности малого бизнеса к текущим условиям.

- Ощущают ли жители все эти тенденции, растут ли их доходы?

- Среднедушевые денежные доходы населения в 2024 году выросли более чем на 22%. Рост значительный. С другой стороны, он создает определенную нагрузку на бюджетную сферу, так как необходимо поддерживать конкурентоспособность зарплат врачей, учителей и других работников бюджетных организаций. В связи с этим планируется увеличение оплаты труда в бюджетной сфере.

Работаем также над улучшением качества жизни наших граждан. Например, в инфраструктуру Смоленска в 2025 году вольется более 1 млрд средств из тех, что в области остаются после решения главы государства списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Эти финансовые средства мы направим в ЖКХ: на реконструкцию участков сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения, замену лифтов в многоквартирных домах. Не только в Смоленске, но в других опорных населенных пунктах области.