По "делу издателей" в Москве при обысках изъяли больше 1000 книг

По делу задержаны три сотрудника издательства Individuum

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации при обысках дома и на работе у обвиняемых - сотрудников ООО "Индивидуум принт" (Individuum) изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы, сообщает телеграм-канал СКР.

Дело расследуется по чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).



По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО "Индивидуум принт", осуществляющего издание книг и полиграфическую деятельность, "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории России".

Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг, сообщили в СК.

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие попросит Замоскворецкий суд их арестовать.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также на установление и задержание иных членов экстремистской организации.

Об обысках дома у нескольких сотрудников издания телеграм-канал Individuum сообщил вечером 14 мая. "Все, что мы знаем: мы всегда работали в рамках закона - каким бы он ни был в тот или иной момент времени", - отметили в компании.

В тот же вечер СМИ сообщили об обысках и допросах ряда сотрудников издательства "Эксмо" в рамках дела об ЛГБТ-пропаганде и о задержании нескольких человек. Пресс-служба "Эксмо" тогда сообщила, силовики изъяли "материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а на словах объяснили, что дело связано с пропагандой ЛГБТ".

"14 мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен", - сообщили в "Эксмо" 15 мая.