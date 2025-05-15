Поиск

По "делу издателей" в Москве при обысках изъяли больше 1000 книг

По делу задержаны три сотрудника издательства Individuum

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации при обысках дома и на работе у обвиняемых - сотрудников ООО "Индивидуум принт" (Individuum) изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы, сообщает телеграм-канал СКР.

Дело расследуется по чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО "Индивидуум принт", осуществляющего издание книг и полиграфическую деятельность, "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории России".

Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг, сообщили в СК.

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие попросит Замоскворецкий суд их арестовать.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также на установление и задержание иных членов экстремистской организации.

Об обысках дома у нескольких сотрудников издания телеграм-канал Individuum сообщил вечером 14 мая. "Все, что мы знаем: мы всегда работали в рамках закона - каким бы он ни был в тот или иной момент времени", - отметили в компании.

В тот же вечер СМИ сообщили об обысках и допросах ряда сотрудников издательства "Эксмо" в рамках дела об ЛГБТ-пропаганде и о задержании нескольких человек. Пресс-служба "Эксмо" тогда сообщила, силовики изъяли "материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а на словах объяснили, что дело связано с пропагандой ЛГБТ".

"14 мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен", - сообщили в "Эксмо" 15 мая.

Замоскворецкий суд СКР Эксмо Individuum Popcorn Books Анатолий Норовяткин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о предложении США возродить Совет Россия-НАТО

В Башкирии задержали двух бывших руководителей оборонного предприятия

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа

Директор по дистрибуции "Эксмо" отпущен после допроса в качестве свидетеля

Лавров заявил, что переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Лавров заявил, что переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Путин не примет участие в переговорах между РФ и Украиной в Турции

Путин не примет участие в переговорах между РФ и Украиной в Турции

WSJ сообщила о планах Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });