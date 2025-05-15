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Что произошло за день: четверг, 15 мая

Ожидание переговоров в Стамбуле, заявления Мединского о задачах России в переговорном процессе, дело в отношении сотрудников "Индивидуум принт"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задача России на прямых переговорах с Украиной - рано или поздно выйти на долгосрочный мир, заявил глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский. Он отметил, что должны быть устранены базовые первопричины конфликта. По его словам, Москва рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса. Мединский сказал о готовности к обсуждению компромиссов.

- Переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле в четверг, скорее всего, не состоятся, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их организацией. Он сказал о возможности их проведения в пятницу. Утром в четверг сообщалось о переносе переговоров на вторую половину дня.

- Подготовка встречи Путина и Трампа на ближайшие дни пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД РФ заявили, что не увязывают ход российско-украинских переговоров с подготовкой к встрече лидеров РФ и США. Между тем Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с Путиным.

- В Анкаре прошла встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

- США включили в предложения по украинскому урегулированию возобновление работы Совета Россия-НАТО, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

- Директор по дистрибуции "Эксмо" Анатолий Норовяткин отпущен после допроса в качестве свидетеля по делу о пропаганде ЛГБТ ("Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в РФ). Трем сотрудникам ООО "Индивидуум принт" предъявлено обвинение по статье об организации деятельности экстремистской организации, у них изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы.

- В Роскомнадзоре заявили о кратком сбое в работе российских и зарубежных интернет-сервисов с 18:40. По его данным, с 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться.

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