Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки в субботу выбросил второй столб пепла высотой около 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Шлейф распространяется в северо-северо-западном направлении", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в случае изменения направления ветра сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов.

Ранее сообщалось, что утром 17 мая вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.