Что случилось этой ночью: суббота, 17 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в призыве к убийству президента США. Коми опубликовал в соцсетях фотографию с выложенным на песке ракушками числом 8647. Число 86 в американском жаргоне означает призыв к устранению, а 47 ассоциируется с Трампом - 47-м президентом США.

- Трамп заявил, что только он может организовать украинское урегулирование. Американский лидер вновь выразил готовность провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне надоело, что не я, а другие куда-то ездят, проводят переговоры", - сказал Трамп.

- США разрабатывают спутники, способные отличать ядерные боеголовки МБР от ложных целей. Эти аппараты должны стать составной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол", с инициативой создания которой ранее выступил Трамп.

- Новое понижение температуры начнется в Москве с понедельника. Заморозков не ожидается, но всю следующую неделе в столице будут идти дожди.

- На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла за сутки высотой 8 и 7 км соответственно.