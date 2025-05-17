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Столб пепла поднялся на 8 км над вулканом Шивелуч на Камчатке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки в субботу утром выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в населенных пунктах выпадения пепла нет. Но при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского и Тигильского округов, а также Карагинского района.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч столб пепла
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