В Кремле не будут комментировать сообщения о требованиях РФ к Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об условиях Украине со стороны России.

"Нет, мы не будем комментировать никакие условия. Я ещё раз повторяю, переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров. Поэтому все такие "сливы" мы комментировать не будем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о требованиях России к Украине, озвученных на переговорах в Стамбуле. Согласно сообщениям, в числе выдвинутых требований - нейтральный статус Украины, взаимный отказ от репараций, признание территорий, которые вошли в состав РФ.

Песков также сообщил, ч то Москва подготовит свой перечень условий для прекращения огня, обменяется соответствующими документами с Украиной.

"Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной. Что там будет именно? Наверное, анонсировать не стоит. Еще раз повторяю: переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, будет ли Москва при подготовке документа брать за основу Стамбульские договоренности.