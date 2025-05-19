Председатель Европейского совета призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - России следует дать согласие на безоговорочное прекращение огня на Украине, заявил в понедельник председатель Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и британским премьер-министром Киром Стармером в рамках саммита ЕС и Великобритании.

"Мяч - на стороне России. Вместе мы наращиваем давление на Россию, в том числе при помощи нового пакета санкций, чтобы усадить ее за стол переговоров. Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий", - сказал Кошта.

По его словам, ЕС и Великобритания едины в том, чтобы добиться всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого соглашения по Украине, которое гарантирует ее суверенитет и территориального целостность.

Также он упомянул намеченный на понедельник телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я желаю всего хорошего в связи с разговором президентов Трампа и Путина. Мы энергично поддерживаем все усилия Трампа, направленные на прекращение конфликта, - сказал Кошта. - От этого разговора зависит многое, для будущего Украины и ее народа".

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает добиться своих целей в рамках конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, приветствует, если посреднические усилия США в этом помогут.