Макрон назвал неприемлемой позицию Москвы по прекращению огня на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине, и назвал это неприемлемым, пишет Le Figaro.

"Неприемлемо, что Россия, президент Путин во второй раз не отвечают на требования, выдвинутые американцами, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил Макрон после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором также приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Помощник президента России и глава российской делегации на прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле Владимир Мединский после встречи заявил, что те, кто требует прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории: боевые действия всегда шли параллельно с переговорами.

"Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - добавил Мединский.

Сразу после переговоров он сказал журналистам, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить.