Поиск

Макрон назвал неприемлемой позицию Москвы по прекращению огня на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине, и назвал это неприемлемым, пишет Le Figaro.

"Неприемлемо, что Россия, президент Путин во второй раз не отвечают на требования, выдвинутые американцами, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил Макрон после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором также приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Помощник президента России и глава российской делегации на прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле Владимир Мединский после встречи заявил, что те, кто требует прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории: боевые действия всегда шли параллельно с переговорами.

"Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - добавил Мединский.

Сразу после переговоров он сказал журналистам, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить.

Владимир Мединский Стамбул США Эммануэль Макрон Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн

В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн

Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Российская делегация покинула Долмабахче

В ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000"

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным

Турецкие СМИ сообщают о завершении встречи РФ и Украины

Источник сообщил, что делегации РФ и Украины сделали паузу на переговорах в Стамбуле

Источник сообщил, что делегации РФ и Украины сделали паузу на переговорах в Стамбуле

Глава МИД Турции пока остался в зале переговоров между делегациями РФ и Украины

Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле

Мединский прибыл на место российско-украинских переговоров

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });