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Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о создании инвестфонда развития Арктики

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики.

Перечень поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики", сказано в перечне поручений.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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27 марта Дмитриев заявил журналистам в кулуарах Международного арктического форума в Мурманске: "Мы объявляем о создании до конца этого года Арктического инвестиционного фонда". "Это будет фонд, в котором в основном якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки, пенсионные фонды", - сказал тогда глава РФПИ.

"Будет много российских соинвесторов. Но также мы видим, что выступят как инвесторы фонда и наши арабские соинвесторы, и даже, возможно, соинвесторы из стран не только Глобального Юга, но и стран Запада. Но опять-таки все под контролем России, защищая, безусловно, нашу ресурсную базу", - заявил Дмитриев, также занимающий пост спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Среди других поручений президента - фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

Владимир Путин Арктика РФПИ Кирилл Дмитриев
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