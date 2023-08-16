Глава Минприроды призвал адаптировать хоздеятельность к изменению климата

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия подвержена негативному влиянию климатических изменений, однако сможет успешно нивелировать их при реализации мер по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности. Такое мнение озвучил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Министр напомнил, что, по прогнозам ученых, глобальная температура будет повышаться минимум до середины века: "Даже если сейчас "закрутить все краны и остановить производство", климатическая система всё равно движется в сторону потепления. Потому что она - инерционна".

Среди прогнозов для России - увеличение речного стока в Сибири и на Дальнем Востоке, и, наоборот, его уменьшение на юге, в том числе в бассейне реки Дон (следовательно - и усугубление дефицита воды в Калмыкии). Кроме того, опасность представляет деградация вечной мерзлоты, охватывающей две трети территории РФ.

"Но я бы хотел отметить, что наша страна находится в более выгодном положении, нежели другие государства. Большие территории и разнообразие климатических условий - наше преимущество. Например, в земледелии можно будет использовать позднеспелые посевные сорта, которые будут урожайными, а завоз продуктов для районов Крайнего Севера станет более доступным", - сказал Козлов, отметив, что стране нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности к изменению климата.

Министр подчеркнул, что российские научно-исследовательские институты уже делают сценарные прогнозы изменений климата по каждому региону.

"Эту информацию нужно погружать в планирование строительства и ремонта различных объектов. Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или принимать решения о переселении людей. Готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. (...) Прогнозируя таяние мерзлоты - укреплять подземные коммуникации. По информации Минэкономразвития на июль этого года, пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации", - сказал он.

С начала года в России зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явления против 438 в аналогичном периоде прошлого года. Большинство из них успешно прогнозируются: свыше 96% предупреждений Росгидромета оправдались.

В частности, министр отметил аномальную жару в Красноярске в июле, засуху в Поволжье и Сибири, разрушительные ливни в Крыму, Иркутской области, Краснодарском и Приморском краях. До конца августа прогнозируется экстремальное тепло в 11 регионах России (Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья).