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Песков отметил странность президентских выборов в Румынии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал странными президентские выборы в Румынии.

"Выборы были по меньшей мере странными в Румынии", - сказал он на брифинге.

"Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы. Не утруждая себя поиском каких-то обоснований, (его) просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил", - добавил представитель Кремля и отметил, что "это данность".

Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что Франция вмешивалась в ход выборов в Румынии.

"То, что европейские страны, Франция, Великобритания, Германия вмешиваются во внутренние дела других стран, это не новость. Это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте, таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - отметил он.

Действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан выигрывает второй тур президентских выборов в Румынии, его соперник - лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион признал поражение.

По данным ЦИК Румынии, который обработал уже 99,92% бюллетеней, Дан набирает 53,70% голосов избирателей. Его оппонент получает 46,30%.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал 40% голосов, Дан - 20%.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали такое решение беспрецедентным.

Бухарест Дмитрий Песков Франция Румыния Никушор Дан Джеордже Симион
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