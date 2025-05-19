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На выборах в Румынии проголосовало рекордно много жителей Молдавии с румынским гражданством

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Во втором туре президентских выборов в Румынии проголосовало рекордное количество жителей Молдавии с румынским гражданством - 158 143 человека, сообщило посольство Румынии в Кишиневе.

Это почти на 75% больше, чем в первом туре 4 мая, когда также был установлен рекорд участия в выборах. Тогда проголосовало более 91 тысячи человек. В ноябре 2024 года, в первом туре выборов президента Румынии (который впоследствии был отменен решением Конституционного суда), участвовала 81 тысяча жителей Молдавии.

18 мая за кандидатуру независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана проголосовало 138 320 жителей Молдавии, что составило 88% (в первом туре - 52%). За кандидатуру председателя праворадикальной партии AUR Джеордже Симиона в республике проголосовало 18 868 человек, что составило 12% голосов.

По официальным данным, более одного из двух с половиной миллионов граждан Молдавии, в том числе руководители республики имеют гражданство Румынии. При этом значительная часть жителей Молдавии с гражданством Румынии живет и работает в Европе по румынским документам.

Во втором туре выборов президента Румынии была зарегистрирована рекордная явка избирателей за последние 35 лет. В выборах приняло участие 11,6 млн граждан Румынии, что составило почти 65% от общего количества избирателей. Более 1,6 млн проголосовало на избирательных участках за рубежом, в том числе в Молдавии, где было открыто 64 участка для голосования.

После обработки 100% протоколов с избирательных участков в Румынии и за рубежом Никушор Дан получил 53,6% голосов, а Джеордже Симион - 46,4%.

Никушор Дан поблагодарил президента Молдавии Майю Санду и граждан Румынии, проживающих в Республике Молдова, за поддержку на президентских выборах. "Поддержка Майи Санду была очень, очень важной, и я высоко ценю мобилизацию румын, проживающих в Республике Молдова, а также представителей диаспоры в Молдове", - сказал Дан журналистам в ночь после выборов.

Молдавия Румыния Майя Санду Джеордже Симион Никушор Дан
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