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Путин и Трамп обсуждали прямой контакт РФ и Украины на высшем уровне

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тема прямого контакта между Россией и Украиной на высшем уровне обсуждалась в ходе разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно тема прямого контакта и тема продолжение прямых контактов России Украины обсуждалась", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о вчерашнем разговоре Владимир Путина и президента США Дональда Трампа.

На уточняющий вопрос, шла ли речь о контактах на высшем уровне между Россией и Украиной, Песков ответил: "Конечно".

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