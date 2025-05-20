Песков заявил, что сроков формулирования меморандума по украинскому урегулированию нет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сроков формулирования меморандума Москвы и Киева об урегулировании конфликта на Украине нет, стороны обменяются проектами документов и будут вырабатывать единый текст, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Будут формулироваться проекты и с российской, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем сложные контакты по выработке единого текста", - подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу "возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".