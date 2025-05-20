РФ будет при необходимости реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве будут следить за ситуацией в акватории Балтийского моря и при необходимости отвечать на провокации со стороны государств-членов НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Провокационные действия НАТО на Балтике в нарушение международного права получили вразумительную оценку со стороны мирового сообщества. МИД России продолжит отслеживать ситуацию в указанной акватории, при необходимости надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса, особенно если они будут находить возможность и создавать риски для наших интересов и безопасности судоходства", - сказала она во вторник на брифинге в Москве. Так дипломат прокомментировала инцидент с судном Jaguar, следовавшим под флагом Габона в российский порт, который пытались захватить в нейтральных водах ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО.

Как подчеркнула Захарова, страны НАТО "пытаются представить Балтийское море как свое внутреннее, пытаются переформатировать действующий в этой акватории порядок судоходства, которое основано, вообще-то, на международном праве, а не их болезненных представлениях о географии".

"Теперь натовцы переходят к активным действиям против свободы морского судоходства. Именно так это надо формулировать", - сказала дипломат.

"Что дальше? Они перейдут к методам активного, агрессивного пиратства? Топить корабли будут?" - добавила она.

По словам Захаровой, "с правовой точки зрения, в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств действует (...) свобода судоходства, которая дает право пребывания там судов и кораблей под любым флагом". "Остановка иностранных судов и их инспекция, задержание и иные меры вмешательства в этих морских пространствах возможны только по конкретному перечню оснований", - подчеркнула Захарова.

"Некая "защита", как они (Эстония - ИФ) это формулируют, подводной инфраструктуры, некая "проверка судовой документации" в этот установленный перечень не входит", - отметила она.

По словам Захаровой, "вмешательство в передвижение судна не может быть основано на исключительно дискриминационных, односторонних ограничительных мерах и каких-то необоснованных подозрениях, а также стремлении вскрыть принадлежность морских перевозчиков, как они это себе нафантазировали".