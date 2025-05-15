НАТО и балтийские страны альянса обеспечивают безопасность подводной инфраструктуры

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что в связи с рядом инцидентов в Балтийском море в последнее время альянс активизировал свою деятельность по защите подводной инфраструктуры.

"У нас действует (структура по защите подводных коммуникаций в Балтийском море - ИФ) Baltic Sentry, которая должна позволить нам защитить критически важную подводную инфраструктуру. НАТО и Эстония тесно сотрудничают, и мы вместе работаем, чтобы точно знать, что происходит", - сказал Рютте, отвечая на пресс-конференции в Анталье на вопрос об имевшем место накануне инциденте близ эстонских берегов.

"Мы сообща активно действуем в этом регионе. Мы работаем с Эстонией и с другими странами Балтийского моря. Мы вместе работаем, чтобы гарантировать безопасность этой части территории альянса", - добавил генсек НАТО.

В Анталье 14-15 мая проходила неформальная встреча министров иностранных дел Североатлантического альянса.



