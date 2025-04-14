Президент Эстонии одобрил законы, разрешающие военным топить подозрительные суда

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Изменения в законы об организации Сил обороны и об экономической зоне, разрешающие применять силу к подозрительным гражданским судам вплоть до их затопления, одобрил в понедельник президент Эстонии Алар Карис.

В изменениях отмечается, что Силы обороны имеют право, в частности, "остановить, перенаправить или заставить гражданское водное судно или иное гражданское плавучее средство, находящееся в морской зоне Эстонии, покинуть внутренние и территориальные воды Эстонии. Если же отразить угрозу иными мерами или сделать это своевременно невозможно, затопить его".

Закон разрешает также в случае ограниченных возможностей Вооружённых сил Эстонии запрашивать помощь союзных государств.

В минувшую среду соответствующие изменения утвердил эстонский парламент. За принятие закона о поправках тогда проголосовали 62 депутата, против и воздержавшихся не было. Всего в составе парламента 101 депутат.

Законопроект был инициирован правительством в связи с участившимися в последнее время в Балтийском море такими инцидентами, как обрывы иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры.