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В 2024 г. у мигрантов аннулировали 9 тыс. сертификатов о знании русского языка

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Порядка 9 тыс. сертификатов о знании русского языка было аннулировано у мигрантов в 2024 году, в основном это старые документы, выданные до изменения системы проведения экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"МВД в 2024 году, если не ошибаюсь, свыше 9 тыс. сертификатов требовали на аннулирование. Потому что сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком", - сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума во вторник.

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При этом, по его словам, количество нарушений, которые выявлены МВД, уменьшилось почти в три раза. "Речь идет об аннулированных сертификатах, и в основном это все те старые выданные документы, которые до введения изменений действовали", - пояснил он.

Музаев напомнил, что в настоящий момент в РФ действуют 203 фактических места проведения экзаменов. "Это все федеральные учреждения или подведы, это структуры государственные, к коммерческим структурам не имеют никакого отношения", - уточнил он.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете организации и проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан третьими лицами.

В частности, законом установлен запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения.

Согласно закону, сертификат о владении русским языком, о знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне могут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством перечень учреждений, проводящих экзамен.


Рособрнадзор
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