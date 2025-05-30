В РФ изменят процедуру контроля за соблюдением требований к проведению экзамена для мигрантов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России начнут действовать изменения в процедуре контроля за исполнением требований к проведению экзамена для мигрантов, сообщается на сайте Рособрнадзора в пятницу.

"В России начнут действовать изменения в осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена на подтверждение иностранцами владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нововведения касаются того, как часто будут проводиться плановые проверки и профилактические визиты. Кроме того, дополнятся критерии добросовестности, установленные для контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категории высокого риска. Срок проведения мероприятий не может превышать десять рабочих дней.

"Установлен порядок использования мобильного приложения "Инспектор" при проведении контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора)

за проведением экзамена", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Рособрнадзор расширил список мер стимулирования добросовестных участников и разработал систему поощрений. Так, при отсутствии нарушений за последние три года и соответствии всем критериям предусмотрено снижение категории риска надзорного лица.

Данные изменения утверждены постановлением правительства РФ, добавили в Рособрнадзоре.