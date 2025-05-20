Эксперимент по токенизации предложено провести на базе инфраструктуры ЦФА-платформ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о токенизации предполагает проведение экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого этот процесс можно будет запустить на базе уже существующих платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на "Альфа-саммите", организованном Альфа-банком.

"Концепция (токенизации - ИФ) предполагает, прежде всего, определение тех видов активов, которые необходимо поэтапно попробовать токенизировать, определить конкретные бизнес-кейсы, то есть что нам это может дать в тех или иных отраслях. И подготовиться к тем нормативным изменениям, которые нам необходимо будет предусмотреть, потому что перечень объектов, которые могут подлежать токенизации, он, безусловно, очень широкий. Это и движимое имущество, и недвижимое имущество, прежде всего коммерческое. Это объекты интеллектуальных прав, это доли в обществах с ограниченной ответственностью", - сказал Яковлев.

"Соответственно, мы в параллель к тому, чтобы запустить и разработать эту концепцию, уже работаем над нормативной рамкой того, как бы можно было пропилотировать те или иные кейсы, когда мы их подберем. Для этого мы подготовили проект федерального закона, на сегодняшний день он проходит межведомственное согласование. Планируется, что в рамках экспериментального правового режима можно будет запустить процесс токенизации как раз-таки на базе платформ цифровых финансовых активов, через наших операторов информационных систем", - добавил он.

По его словам, Минфин планирует, что текст законопроекта, который позволит пропилотировать эти вопросы, будет в ближайшее время внесен в правительство.

"Говоря о том, что может дать токенизация, я думаю, ни для кого не секрет, это, безусловно, повышение ликвидности, повышение инвестиционной привлекательности, снижение порога входа в инвестиции за счет дробления долей права собственности. Это повышение понятности и безопасности для инвестора, поскольку все условия можно будет прописать в смарт-контракт", - сказал директор департамента Минфина.

"У нас в уже текущем периоде есть ключевые игроки в лице институтов развития, которые заинтересованы в этом. Я пока несколько абстрактно говорю, потому что мы финальные детали согласовываем, но безусловно, как все это будет оформлено, то наверное, нужно будет это обсудить в более широком кругу", - добавил он.