Токенизация безналичных денег на банковских счетах не потребует сильных изменений закона

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Применение банками технологии токенизации безналичных денег не потребует существенных изменений законодательного регулирования, так как по сути это лишь новая форма учета, говорится в докладе ЦБ, посвященном тематике токенизированных безналичных денег на счетах в банках (ТБДБ). При этом, по мнению регулятора, токенизация денег, скорее всего, потребует донастройки регулирования в "антиотмывочной" сфере.

Регулятор в докладе проанализировал основные векторы международной дискуссии в отношении токенизированных безналичных денег.

"Поскольку ТБДБ являются лишь формой учета безналичных денег, отмечается, что определение правового режима ТБДБ, если оно будет признано целесообразным, не должно потребовать существенных изменений в регулировании" - говорится в докладе.

Регулятор очертил три возможные модели токенизации безналичных денег, отметив, что при реализации двух из их все же потребуются правовые изменения.

Согласно первой модели (модель 1), токенизация может использоваться во внутреннем контуре банков и являться лишь организационной моделью учета средств на счетах, по аналогии с автоматизированными банковскими системами (АБС).

Вторая модель, которая по мнению ЦБ может потребовать правовых изменений, это токенизация безналичных денег на базе единой платформы, к которой подключаются кредитные организации. В качестве организатора платформы может выступать консорциум банков (модель 2) или сам регулятор (модель 3).

"В целом при прочих равных условиях реализация ТБДБ на базе единой платформы может потребовать больших (чем при модели 1 - ИФ) правовых изменений", - говорится в докладе ЦБ.

Регулятор отмечает, что с точки зрения устойчивости кредитных организаций при использовании ТБДБ к банкам могут быть применимы все те же нормативы и требования к финансовой устойчивости и надежности, так как это все те же безналичные деньги в банках, только учитываемые с применением новых технологий. При этом отмечается, что может понадобиться введение дополнительных технических требований для поддержки стабильности, бесшовности и бесперебойности платежей. "Помимо вышеизложенного, токенизация денег, скорее всего, потребует донастройки регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и соблюдения конфиденциальности", - говорится в отчете ЦБ.