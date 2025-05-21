ЦБ поддерживает движение к раскрытию эмитентами информации в машиночитаемом виде

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность перехода на машиночитаемые формы отчетности и стандартизацию публикации существенных фактов о деятельности публичных акционерных обществ (ПАО).

"Кажется, что переход на какие-то машиночитаемые формы отчетности, на стандартизированные сущфакты, это то направление, в котором тоже надо двигаться", - сказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева на Петербургском международном юридическом форуме.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы профессионалы и розничные инвесторы имели возможность нормально обрабатывать раскрываемые компаниями сведения.