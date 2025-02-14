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Минюст РФ обновил форму реестра иноагентов на своем сайте

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ обновило форму реестра иностранных агентов на своем сайте, каждая запись теперь оформлена в виде отдельной карточки, сообщили в ведомстве.

"Реестр стал удобнее для использования, появились дополнительные инструменты для работы с данными", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения "благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей".

"Пользователи могут сортировать данные по категориям (юридические/физические лица), дате включения в реестр, основаниям для включения и другим параметрам", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что каждая запись в реестре "оформлена в виде отдельной карточки, которая содержит полный набор атрибутов, предусмотренных законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

"В карточке указывается наименование организации или ФИО физического лица, правовой статус, основания включения в реестр, а также информация о доменных именах, связанных с иностранным агентом", - говорится в пресс-релизе.

По запросам пользователей Минюст России также добавил функцию выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате, что "позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах, упрощает анализ и интеграцию сведений для их дальнейшего использования".

"Таким образом, новая форма реестра позволяет повысить удобство и скорость поиска информации для граждан, организаций, государственных органов и СМИ", - добавили в ведомстве.

Минюст РФ
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