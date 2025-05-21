Вячеслав Кантор снова избран президентом Европейского еврейского конгресса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен и общественный деятель Вячеслав Кантор в пятый раз избран президентом Европейского еврейского конгресса, сообщили в пресс-службе ЕЕК.

"На Генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся сегодня в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента почти двумя третями голосов избрали президентом Вячеслава Моше Кантора", - сообщили в ЕЕК.

В качестве президента ЕЕК в 2007-2022 годах Кантор "уделял первостепенное внимание борьбе с антисемитизмом в Европе, реализации проектов по сохранению памяти о Холокосте и обеспечению безопасности еврейских общины". В текущем периоде Кантор пообещал "расширить эту работу", сказали в пресс-службе.