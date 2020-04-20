Евреев обеспокоили всплеск антисемитизма и обвинения в распространении коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Европейский еврейский конгресс отметил всплеск антисемитизма, связанный с пандемией, и обратил внимание на обвинения евреев в том, что они распространяют эту инфекцию. Доклад об антисемитизме в мире в 2019 году и начале 2020 года представил президент конгресса Моше Кантор.

По его словам, с начала пандемии стали звучать многочисленные обвинения в адрес евреев, как по отдельности, так и все вместе, стоят за распространением коронавируса или напрямую получают прибыль от эпидемии.

"Слова и образы, которые при этом используются, напоминают средневековые кровавые наветы, когда евреев обвиняли в распространении заболеваний, отравлении колодцев и управлении экономическими системами", - сказал Кантор.

По его словам, в последние несколько лет продолжается устойчивый рост проявлений антисемитизма, особенно онлайн, на улицах, а также в мейнстримных СМИ и политике. За некоторыми теориями заговора с обвинением евреев стоят ультраправые политики Европы и США, а также иранские политики, говорится в докладе.

Президент конгресса заявил, что мировое сообщество должно не только сосредоточиться на борьбе с пандемией и на смягчении последствий экономического кризиса, но также должно заняться проблемой роста популизма и экстремизма на почве кризиса.

В 2019 году Центр Кантора зафиксировал 456 серьезных насильственных инцидентов на почве антисемитизма против 387 годом ранее, говорится в докладе. Погибли семь человек. Число пострадавших от физического насилия в 2019 году выросло на 22%, количество угроз жизни увеличилось на 47%. Кроме того, был нанесён ущерб 25 объектам частной собственности (на 24% больше, чем годом ранее).