Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Евреи массово уезжают из Европы, если ситуация не изменится, через тридцать лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил в Израиле глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. Он сказал это на Форуме памяти Холокоста.

По его словам, в последние годы Европу ежегодно покидают 3% евреев. Более 80% европейских евреев не чувствуют себя в безопасности и больше 40% рассматривают возможность покинуть континент, добавил он.

"Если задуматься об этой цифре, она означает, что такими темпами, после 2 тысяч лет жизни в Европе, всего через 30 лет там не останется ни одного еврея. Если ситуация останется такой же, какая она сейчас, к 2050 году в Европе не останется еврейских сообществ", - подчеркнул президент ЕЕК.

В США 84% евреев отмечают, что уровень антисемитизма за последние пять лет возрос, 42% чувствуют себя менее безопасно, чем год назад, добавил он.

"Это недопустимо. Игнорирование роста антисемитизма означает потакание экстремизму. А история нам показывает, к чему это может привести", - сказал Кантор.