В Кремле сказали, что Москва и Киев вырабатывают перечень условий для временного перемирия

При этом специальная военная операция продолжается, отметил Дмитрий Песков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия и Украина сейчас занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандумов и выработать тот перечень условий для временного перемирия", - сказал Песков журналистам. Отрывок интервью журналистам опубликовал телеграм-канал "Известий".

"Этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция продолжается", - отметил он.

"Здесь важно вспомнить один непреложный факт. Украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам, а мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее", - добавил Песков.