Путин заявил, что Киев должен найти те компромиссы, которые устроят все стороны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Украина пойдет на компромиссы, позволяющие устранить первопричины конфликта.

"Главное, чтобы Киев, украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - заявил журналистам Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Путин подчеркнул, что "в целом позиция России ясна: главное - устранить первопричины кризиса".

Путин также добавил, что "если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь президента Песков и помощник президента Ушаков разъяснят какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом".