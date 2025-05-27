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Более 641 тыс. человек напишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Более 332 тыс. человек собираются сдавать 27 мая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня, порядка 309 тыс. человек - экзамен по математике профильного уровня, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"27 мая экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ 2025 года. В этот день на участие в экзаменах зарегистрировано свыше 641 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", - говорится в сообщении.

В частности, на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 332 тыс. человек. Экзамен по математике профильного уровня планируют сдавать порядка 309 тыс. человек.

Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 220 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ, мониторинг хода ЕГЭ будут вести свыше 13 тыс. общественных наблюдателей.

Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа (180 минут), по профильной математике - 3 часа 55 минут (235 минут).

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Математика - обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня.

ЕГЭ Рособрнадзор
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