Путин поручил подготовить программу восстановления пострадавших приграничных регионов РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин поручил безотлагательно подготовить комплексную программу восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

"Поручаю Минэкономразвития совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в четверг.

По его словам, эта программа должна быть обеспечена финансовыми, материальными ресурсами, должны быть задействованы дополнительная техника и специалисты, в том числе из других субъектов РФ.

"В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, уже сейчас необходимо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям вернуться в свои дома, где это позволяют условия безопасности, восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, поддержать предпринимателей и их коллективы.

К разработке и реализации программы восстановления Путин поручил подключить представителей Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, здравоохранения, просвещения и других ведомств.

Глава государства отметил, что, несмотря на специфику проблем каждого из приграничных регионов, которые нужно учесть при разработке и реализации мер поддержки, есть общие темы и проблемы: восстановление жилья, социальных, транспортных объектов, выплаты и компенсации за утраченные имущество, поддержка тех, кто был вынужден покинуть свои дома.