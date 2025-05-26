Восстановление Белгородской области оценено в 157 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Государственная программа по восстановлению и развитию приграничных территорий Белгородской области потребует около 157 млрд рублей, сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев на оперативном заседании регионального правительства.

Программа включает в себя три блока: обеспечение мер безопасности; восстановление инженерной и социальной инфраструктуры и обеспечение жилищных прав граждан; мероприятия по социальной поддержке жителей приграничных территорий и восстановление экономического потенциала области.

Основной объемам предстоящих работ связан с восстановлением инфраструктуры региона и разрушенного жилья.

В регионе восстановления требуют более 1,2 тысячи объектов инфраструктуры ЖКХ, дорожного хозяйства, свыше 130 объектов сотовой связи и инфраструктуры интернета. Также необходимо восстановить свыше 3,5 тысяч жилых помещений - это квартиры, индивидуальные жилые дома и места общего пользования в более чем 260 многоквартирных домах.

В части социальной инфраструктуры в программу включены 100 объектов образования, 63 объекта здравоохранения, 70 объектов культуры, 23 объекта спорта и 9 социальных объектов. Кроме того, представлены предложения по восстановлению 89 общественных пространств и 55 объектов культурного наследия.

"В части поддержки экономики, то есть по направлениям агропромышленного комплекса, промышленности и иных сфер хозяйствования, представлены предложения по предоставлению льготных займов на пополнение оборотных средств, проведение мероприятий по рекультивации земель, субсидий на восстановление деятельности юридическим лицам и предпринимателям, вынужденно прекратившим деятельность, меры по поддержке отдельных категорий работников - это и промышленность, и бюджетная сфера в виде компенсации части расходов по ипотеке", - уточнил замгубернатора.

Мероприятия по социальной поддержке жителей приграничных территорий включают компенсацию арендной платы для временно вынужденно покинувших постоянные места проживания, предоставление средств по социальным контрактам, обеспечение детского отдыха и проведение психологической реабилитации.

"Обеспечение мер безопасности - эти мероприятия предусматривают разминирование приграничных территорий, проведение мероприятий по антитеррористической защищенности, включая установку антидроновых сеток, оборудования РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ИФ) на объекты социальной сферы и инфраструктуры, повышение уровня общественной безопасности населения и увеличение фондов коллективной защиты", - отметил Пономарев.

Расходы на обеспечение безопасности составят почти 5 млрд рублей.

22 мая президент Владимир Путин поручил подготовить комплексную программу восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.