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Путин заявил, что военные РФ создают буферную зону вдоль границы с Украиной

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ ведут работу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идёт", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

Отдельно на совещании президент коснулся темы разминирования приграничных территорий, где шли боевые действия, ликвидации неразорвавшихся снарядов, мин, а также схронов с оружием. "Повторю, речь идёт и о Курской области, и о Брянской, о Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам. Причём цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей", - сказал Путин.

И события сегодняшнего дня, подчеркнул президент РФ, только подтверждают сказанное.

"При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп - охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", - сказал Путин.

Владимир Путин
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