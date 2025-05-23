Ограничения сняты в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля отменены, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) с 06:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточняется в сообщении.