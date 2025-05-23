Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно и обслуживают рейсы в плановом режиме, сообщили в Росавиации.

"По данным на 12:00 по Москве, в аэропортах московского региона задержаны на срок более 2 часов 9 рейсов. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет", - отметили в ведомстве.

21-23 мая аэропорты московского региона, а также соседних областей неоднократно прерывали работу на фоне атак беспилотников.

В "Домодедово" сообщали о задержке 153 рейсов - к 9:00 утра пятницы все они были отправлены в пункты назначения, аэропорт вернулся к штатному расписанию.