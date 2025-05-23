Отменены ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации

"В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03:23 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркнул Кореняко.

Ранее он сообщил о возобновлении работы столичного аэропорта Внуково - с 2:47.