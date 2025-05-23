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Самозапрет на выдачу кредитов на Госуслугах оформили уже 11 млн человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Самозапрет на выдачу кредитов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) оформили 11 млн пользователей, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Теперь можно на Госуслугах оформить самозапрет на выдачу кредитов. 11 млн человек уже воспользовались ею (этой возможностью - ИФ)", - сказал Боярский в пятницу на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.

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"Много это или мало? Спорный вопрос. На мой взгляд, недостаточно. Мне кажется, что оформили его те, кто либо уже столкнулся с мошенничеством, либо столкнулся с ним в ближнем круге и понимает опасность этого явления", - считает парламентарий.

По его мнению, "многие пользователи пока, скажем так, довольно легкомысленно относятся к этой возможности". "Я бы на их месте обратил на это внимание и такой возможностью воспользовался", - сказал Боярский.

Возможность оформить самозапрет на кредиты и займы появилась на Госуслугах 1 марта. Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах (МФЦ), которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года.

Госуслуги
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