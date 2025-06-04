Т-Банк отметил, что самозапреты почти не повлияли на его динамику выдач кредитов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Т-Банк не отмечает значительного влияния самозапретов на динамику розничного кредитования, сообщил "Интерфаксу" руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Физлица с 1 марта могут устанавливать самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов и займов. Закон о самозапрете был подписан президентом РФ в 2024 году и преследует несколько целей: предупреждение мошенничества, сохранение денежных средств, предотвращение судебных разбирательств и принятие осознанного решения при получении кредита.

"С начала марта около 200 тысяч клиентов установили самозапрет на выдачу кредитов. Это не абсолютное число: банк узнает о самозапрете только в момент подачи клиентом заявки на кредит", - сказал Замиралов в кулуарах форума ЦИПР-2025.

"На динамике выдач кредитов установленный самозапрет почти не сказывается: пока с ним приходит менее 1% заявок", - добавил он.

По его словам, количество пострадавших от мошенничества сокращается, при этом увеличивается объем похищенных средств.

"Мы регулярно анализируем динамику мошеннических атак. Видим, что число пострадавших снижается благодаря нашим защитным технологиям, сотрудникам безопасности и работе государства по этой проблеме. Однако средний чек украденных средств вырос на 14% – схемы становятся все более сложными, иногда предполагают несколько этапов. Мошенники активно используют социальную инженерию и регулярно развивают свои приемы", - сказал Замиралов.

По его словам, Т-Банк в прошлом году спас 33 млрд рублей на счетах клиентов; в первом квартале 2025 года кредитная организация уже спасла на 20% больше средств, чем в первом квартале 2024 года.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что в первом квартале 2025 года объем похищенных мошенниками средств вырос в 1,6 раза г/г до 6,9 млрд рублей. Количество операций без согласия клиентов в первом квартале выросло незначительно, до 296,6 тыс. операций против 294,4 тыс. годом ранее, сообщал ЦБ. По итогам 2024 года мошенникам удалось похитить 27,5 млрд рублей, согласно данным регулятора.

По данным Сбера, ущерб россиян от телефонного мошенничества в 2024 году составил 295 млрд рублей.

Т-Банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".