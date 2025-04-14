Поиск

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило изменения в правила оказания услуг телефонной связи, позволяющие гражданам устанавливать самозапрет на оформление на них сим-карт и отказываться от получения спам-звонков и рассылок.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершиться 25 апреля.

"Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на Госуслугах самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать её в мошеннических целях", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

В РоссииС начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человекС начала марта самозапрет на кредиты и займы оформили 5 млн человекЧитать подробнее

По информации министерства, предполагается, что "операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен".

Проект постановления утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс или по электронной почте, уточняется в сообщении.

Минцифры напоминает, что в законе по борьбе с кибермошенничеством также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов, которые "часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями".

"Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днём подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - говорится в сообщении.

Планируется, что постановление в части, которая касается отказа от рассылки, вступит в силу с 1 августа, а в части, касающейся массовых обзвонов и самозапрета на оформление сим-карт с 1 сентября.

Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Nvidia за четыре года построит ИИ-инфраструктуру в США на сумму до $500 млрд

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

ОПЕК понизила оценки роста мирового спроса на нефть в 2025-26 гг.

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2241 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });