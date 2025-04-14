В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило изменения в правила оказания услуг телефонной связи, позволяющие гражданам устанавливать самозапрет на оформление на них сим-карт и отказываться от получения спам-звонков и рассылок.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершиться 25 апреля.

"Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на Госуслугах самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать её в мошеннических целях", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

По информации министерства, предполагается, что "операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен".

Проект постановления утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс или по электронной почте, уточняется в сообщении.

Минцифры напоминает, что в законе по борьбе с кибермошенничеством также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов, которые "часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями".

"Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днём подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - говорится в сообщении.

Планируется, что постановление в части, которая касается отказа от рассылки, вступит в силу с 1 августа, а в части, касающейся массовых обзвонов и самозапрета на оформление сим-карт с 1 сентября.