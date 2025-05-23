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Техкомплекс для ракет "Ангара" на Восточном должны достроить в конце 2026 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Завершить строительство технического комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" на космодроме Восточный планируется до конца 2026 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Строящийся технический комплекс предназначен для проведения комплексных испытаний автоматических космических аппаратов и разгонных блоков, также в нем будут проводится сборка и комплексные испытания космической головной части. Закончить возведение объекта планируется в конце 2026 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во время визита на Восточный осмотрел строительство объектов аэропортового комплекса, а также стартовый и технический комплексы ракет "Ангара", которые модернизируют для пусков "Ангары-А5М". Также Баканов проверил ход строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звездный" города Циолковский (Амурская область), где возводят жилье для 7 тысяч человек.

Гендиректор госкорпорации принял участие в заседании рабочей группы по обеспечению требований законодательства при строительстве космодрома.

"Заседание прошло под председательством начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрея Гуришева", - сказали в госкорпорации.

Также Баканов обсудил с местными властями меры по предотвращению ландшафтных пожаров, которые могут угрожать объектам космодрома.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

Амурская область Восточный Роскосмос Циолковский Ангара Дмитрий Баканов
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